Állandóan fáradt vagy? Így szedd a magnéziumot, és kipihentebb leszel!

A magnézium nem csupán egy szimpla ásványi anyag, hiszen életfunkcióink szempontjából kulcsfontosságú. Részt vesz az ideg- és izomműködés szabályozásában, a csontok egészségének fenntartásában, az anyagcsere támogatásában és még a stressz kezelésében is. Ám pusztán a magnézium szedése nem elég. Azt is tudni kell, mikor és hogyan érdemes bevenni.

A magnézium szedése kulcsfontosságú, viszont tudni kell ennek a helyes módját.

Miért van szükség magnéziumra

A magnézium aktiválja azokat az enzimeket, amelyek a fehérje-, zsír- és szénhidrát-anyagcserét szabályozzák. Továbbá segít mérsékelni a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség és a csontritkulás kialakulásának kockázatát. Nagyon sokan viszont azért is fogyasztják, mert nagyon jótékony hatással van a közérzetünkre, hiszen képes csökkenteni a stresszt és támogatja a pihentető alvást.