Állandóan fáradt vagy? Így szedd a magnéziumot, és kipihentebb leszel!
A magnézium az egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült ásványi anyag, amely szinte minden testi folyamatban szerepet játszik. A magnézium szedése viszont egyáltalán nem mindegy. Mutatjuk, hogyan épül be leghatékonyabban a szervezetbe.
A magnézium nem csupán egy szimpla ásványi anyag, hiszen életfunkcióink szempontjából kulcsfontosságú. Részt vesz az ideg- és izomműködés szabályozásában, a csontok egészségének fenntartásában, az anyagcsere támogatásában és még a stressz kezelésében is. Ám pusztán a magnézium szedése nem elég. Azt is tudni kell, mikor és hogyan érdemes bevenni.
Miért van szükség magnéziumra
A magnézium aktiválja azokat az enzimeket, amelyek a fehérje-, zsír- és szénhidrát-anyagcserét szabályozzák. Továbbá segít mérsékelni a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség és a csontritkulás kialakulásának kockázatát. Nagyon sokan viszont azért is fogyasztják, mert nagyon jótékony hatással van a közérzetünkre, hiszen képes csökkenteni a stresszt és támogatja a pihentető alvást.
A magnézium szedése helyesen
Étkezésekkel együtt sokkal hatékonyabb - ez segít csökkenteni a gyomorproblémák esélyét.
Inkább az esti órákban szedjük - sok szakember szerint sokkal hatékonyabb estefelé alkalmazni, mert segíti az izmok ellazulását és hozzájárul az könnyű elalváshoz.
Vitaminokkal együtt hatékonyabb - a magnézium beépülését segíti több vitamin, mint például a D-vitamin.
Azonban nagyon fontos, hogyha átlépjük a megengedett mennyiséget, akkor mérgezéses tünetek jelentkezhetnek. A napi ajánlott bevitel felnőtteknek hozzávetőleg 310–420 mg között mozog.