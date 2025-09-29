szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így szedjük helyesen

5 órája

Állandóan fáradt vagy? Így szedd a magnéziumot, és kipihentebb leszel!

Címkék#egészség#magnézium#vitamin#stressz#életmód#ásványi anyag

A magnézium az egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült ásványi anyag, amely szinte minden testi folyamatban szerepet játszik. A magnézium szedése viszont egyáltalán nem mindegy. Mutatjuk, hogyan épül be leghatékonyabban a szervezetbe.

Teol.hu

A magnézium nem csupán egy szimpla ásványi anyag, hiszen életfunkcióink szempontjából kulcsfontosságú. Részt vesz az ideg- és izomműködés szabályozásában, a csontok egészségének fenntartásában, az anyagcsere támogatásában és még a stressz kezelésében is. Ám pusztán a magnézium szedése nem elég. Azt is tudni kell, mikor és hogyan érdemes bevenni.

A magnézium szedése kulcsfontosságú, viszont tudni kell ennek a helyes módját.
A magnézium szedése kulcsfontosságú, viszont tudni kell ennek a helyes módját.
Fotó: Doucefleur / Forrás:  Shutterstock

Miért van szükség magnéziumra

A magnézium aktiválja azokat az enzimeket, amelyek a fehérje-, zsír- és szénhidrát-anyagcserét szabályozzák. Továbbá segít mérsékelni a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség és a csontritkulás kialakulásának kockázatát. Nagyon sokan viszont azért is fogyasztják, mert nagyon jótékony hatással van a közérzetünkre, hiszen képes csökkenteni a stresszt és támogatja a pihentető alvást.

A magnézium szedése helyesen

Étkezésekkel együtt sokkal hatékonyabb - ez segít csökkenteni a gyomorproblémák esélyét. 

Inkább az esti órákban szedjük - sok szakember szerint sokkal hatékonyabb estefelé alkalmazni, mert segíti az izmok ellazulását és hozzájárul az könnyű elalváshoz. 

Vitaminokkal együtt hatékonyabb - a magnézium beépülését segíti több vitamin, mint például a D-vitamin. 

Azonban nagyon fontos, hogyha átlépjük a megengedett mennyiséget, akkor mérgezéses tünetek jelentkezhetnek. A napi ajánlott bevitel felnőtteknek hozzávetőleg 310–420 mg között mozog. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu