Ez bomba volt – képeken a Margaret Island csütörtök esti koncertje (galéria)

A szabadság érzése némi nyárutói hangulattal – ha csak egy mondatban lehetne összefoglalni a Margaret Island csütörtök esti koncertjét, ezt írnánk róla. A Béla téren egy szalmaszálat megpróbáltunk leejteni, de nem sikerült, annyian voltak. A szekszárdi közönség együtt énekelte a slágereket Lábas Vikivel, akik színpadra hozták azt a könnyed, mégis erőteljes hangulatot, amitől minden koncertjük felejthetetlen. Nézd meg galériánkat, ha lemaradtál volna a koncertről.