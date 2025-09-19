szeptember 19., péntek

Szekszárdi Szüreti Napok

2 órája

Ez bomba volt – képeken a Margaret Island csütörtök esti koncertje (galéria)

Teol.hu

A szabadság érzése némi nyárutói hangulattal – ha csak egy mondatban lehetne összefoglalni a Margaret Island csütörtök esti koncertjét, ezt írnánk róla. A Béla téren egy szalmaszálat megpróbáltunk leejteni, de nem sikerült, annyian voltak. A szekszárdi közönség együtt énekelte a slágereket Lábas Vikivel, akik színpadra hozták azt a könnyed, mégis erőteljes hangulatot, amitől minden koncertjük felejthetetlen. Nézd meg galériánkat, ha lemaradtál volna a koncertről.

Margaret Island koncerttel robbant be a Szekszárdi Szüreti Napok

 

 

