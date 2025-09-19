Az egészség megfizethetetlen, de megőrizni sem olcsó

A tanév kezdetével a hirdetések is őszi üzemmódba váltottak. Ha nagy ritkán bekapcsolom a tévét, nincs olyan reklámblokk, amelyik ne azt sugallná, hogy ideje felkészülni a megfázásos, taknyos időszakra. Orrsprayt, immunerősítőt, torokfájást enyhítő készítményeket népszerűsítenek egyre nagyobb mértékben. Nem hiába, nálam például már meg is érkezett a menetrend szerinti szeptember közepi megfázás. Semmi komoly, csak egy kis orrdugulás, torokkaparás, épp annyira, hogy tudatosuljon bennem: az idei nyárnak vége. Az a néhány nap, ami még napsütéssel kecsegtet, csak bónusz.

Itt a megfázások szezonja. A gyógyszertárakban vélhetően megnő a forgalom

Forrás: MW

A megfázás semmi – gyerekbetegségek újratöltve

A gyermekem születése előtt ezzel az őszi takonykórral le is tudtam a megbetegedéseket tavaszig, és csak az újabb átmeneti időszakban sikerült ismét lerobbannom, de amióta a fiam óvodás, újra megtapasztalhatom a gyerekbetegségek egy részét. Szinte mindig sikerül elkapnom az aktuális nyavalyát. Vélhetően nem lesz ez másképp most sem. Még csak két hete kezdődött az új nevelési év, de a gyerekek már fogyóban vannak a csoportban, ki ilyen, ki olyan fertőzés miatt nem mehet közösségbe.

Itt az ideje feltankolni

Így ha a reklámok hatására nem is, ezt látva eldöntöttem, hogy tényleg ideje átnézni, milyen készítményekre lesz szükség, ha ne adj Isten nálunk is bejelentkezik valami komolyabb légúti fertőzés, és beszereztem, ami hiányzik. Vettem köhögés csillapítására szolgáló kanalast, mert abból nem sok maradt a legutóbbi eset óta, sóoldatot az orrjáratok öblítéshez és multivitamint a család minden tagjának a megelőzés érdekében. Fel voltam rá készülve, hogy mire mindent megveszek, egy jelentősebb összeget mutat majd a pénztárgép, és így is lett. Nem véletlenül mondják, hogy az egészség megfizethetetlen, de a jelek szerint megőrizni sem olcsó.