Egészségesnek hittük

18 perce

Az igazság a mesterséges édesítőszerekről: az agy károsodásához vezethetnek

A cukor megjelenése a kereskedelemben teljesen átalakította az emberi étkezési szokásokat. Napjainkban viszont ennek a terméknek a helyét szinte teljesen átvették már a mesterséges édesítőszerek, amelyeket sokan azért fogyasztanak, hogy leadjanak pár kilót, vagy egészségesebben táplálkozzanak. Azonban egy tanulmány rávilágított arra, hogy ezek a szerek az agy romlását is eredményezhetik.

Teol.hu

A diétás termékek berobbanása elhozott olyan bűntudat nélküli élvezeteket, mint a cukormentes üdítők, joghurtok, rágógumik, és diabetikus édességek. Szinte mindenhol megjelentek már ezek a termékek és az emberek előszeretettel választják őket a cukortartalmú társaikkal szemben. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre több tudományos vizsgálat kezdte feszegetni a kérdést: vajon tényleg ártalmatlanok ezek a mesterséges édesítőszerek?

A mesterséges édesítőszerek szinte elengedhetetlen kellékei lettek a háztartásoknak.
Fotó: Shutterstock

Egy friss kutatás, amelyet a Revista de Saúde Pública brazil egészségügyi folyóiratban publikáltak, komoly problémákra világított rá. Ennek során nyolc éven keresztül 12 ezer felnőttet vizsgáltak, akiknek a mesterséges édesítőszerekből származó napi bevitelét három csoportra osztották: alacsony, közepes és magas. A résztvevők átlagéletkora 52 év volt. 

A kutatás eredményei azt mutatták, hogy azoknak, akik sok mesterséges édesítőszert fogyasztanak úgy öregedett az agyuk, mintha másfél évvel idősebbek lennének.

El kellene felejtenünk a mesterséges édesítőszereket?

Az említett tanulmány eredményétől eltekintve nem minden édesítőszer fogyasztása jár hasonló következményekkel. A kutatások egy része még korai stádiumban van, és sok esetben nem áll rendelkezésre elegendő adat a hosszú távú hatásokról. Ugyanakkor nem árt óvatosnak lennie azoknak, akik rendszeresen és nagy mennyiségben fogyasztják ezeket az anyagokat.

Ha aggályaink merülnek fel a mesterséges édesítőszerekkel kapcsolatban, akkor ajánlott a természetes édesítőszerekhez fordulni.

 

