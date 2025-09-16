szeptember 16., kedd

Szüreti felvonulás

50 perce

Minden utcasarkon táncoltak Faddon (galériával)

Címkék#felvonulás#szüret#tánc

Faddon immár hagyomány, hogy lovas hintós felvonulással ünneplik meg a szüretet. Idén a sportcsarnoktól indult a menet, végig a település központjában.

Mauthner Ilona

Szombaton délután, ragyogó napsütésben, a sportcsarnoknál kezdődött a szüreti mulatság. A színpadi produkciót a kisiskolások és a helyi roma táncosok mutatták be. Fellépett a Bogyiszlói Hagyományőrző Táncegyüttes is. 

Elindult a menet a faddi szüreti felvonuláson Fotó: Szűcs Bence

Majd elindult a szüreti menet, hintóval, lovakkal, zenekarral. Minden utcasarkon megálltak és táncoltak az óvodások, iskolások és a bogyiszlói táncegyüttes tagjai. A zenét a bogyiszlói zenekar biztosította. A templom előtt pedig össztánc volt. 

Faddi szüret, össztánc volt a templom előtt a téren
Forrás: Fadd/Szűcs Bence

A vendéglátásról is gondoskodtak a szervezők, pogácsával, aprósüteménnyel, és szekszárdi borokkal kínálták a nézelődőket. Bordács József Fadd polgármestere elmondta, Horváth István a térség országgyűlési képviselője is részt vett az ünnepségen.

Minden utcasarkon táncoltak Faddon

Fotók: Szűcs Bence

 

 

