Most jött! Áramkimaradások lesznek a településen

Tolnán szeptember 25-én, csütörtökön délelőtt komoly áramszünetre kell készülniük a lakóknak. Az E.ON tájékoztatása szerint 10:00 és 12:00 között karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás több utcában is.

Komoly áramszünetek várhatóak Tolnán
Érintett lesz többek között a Bartók Béla utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Deák Ferenc utca, Dózsa György utca, Eötvös utca, József Attila utca, Mikszáth utca, Perczel Mór utca, Széchenyi utca, Táncsics Mihály utca, Vörösmarty utca – és számos további cím.

A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri a kényelmetlenségek miatt.

 

 

 

