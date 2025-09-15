Érdemes előre készülni
Most jött! Áramkimaradások lesznek a településen
Tolnán szeptember 25-én, csütörtökön délelőtt komoly áramszünetre kell készülniük a lakóknak. Az E.ON tájékoztatása szerint 10:00 és 12:00 között karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás több utcában is.
Érintett lesz többek között a Bartók Béla utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Deák Ferenc utca, Dózsa György utca, Eötvös utca, József Attila utca, Mikszáth utca, Perczel Mór utca, Széchenyi utca, Táncsics Mihály utca, Vörösmarty utca – és számos további cím.
A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri a kényelmetlenségek miatt.
