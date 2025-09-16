Ezért érdemes most mustot inni – a szervezete meg fogja hálálni

A must a szőlő frissen kipréselt leve, amely még nem ment keresztül az erjedés folyamatán. Ez az ital a bor készítésének egyik első lépése, és már ebben az állapotában is rengeteg tápanyagot tartalmaz.

Javában zajlik a szüret, ilyenkor a must igazi csemege

Forrás: MW

Mivel a must nem tartalmaz alkoholt, gyerekek és felnőttek egyaránt fogyaszthatják. Íze édes, zamatos, gazdag aromákban – attól függően, milyen szőlőfajtából készült. A must nem csupán finom, hanem valóságos természetes vitaminbomba is.

A must egészségügyi előnyei

Gazdag vitaminforrás

A must tele van C-, B1-, B2- és B6-vitaminnal, valamint folsavval. Ezek a vitaminok támogatják az immunrendszer működését, javítják a sejtek anyagcseréjét, és segítenek a fáradtság leküzdésében.

Erős antioxidáns-hatás

A szőlő héjából és magjából a mustba is bekerülnek polifenolok és flavonoidok, amelyek erős antioxidánsok. Ezek a vegyületek hozzájárulnak a sejtek védelméhez, lassítják az öregedést, és csökkenthetik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Természetes energiaforrás

A mustban található természetes cukrok (glükóz, fruktóz) gyorsan felszívódnak, és gyors energiát biztosítanak a szervezet számára. Ideális ital sportolás után vagy szellemi fáradtság esetén. Betegség után is kiváló vitamin forrás lehet, a szervezet gyorsabb gyógyulásának érdekében.

Fotó: Illusztráció/MW

Bőrápolás

Kiválóan alkalmas az öregedési folyamatok lassítására is, hiszen a mustban található vitaminok hozzájárulnak a bőrünk rugalmasságának és fiatalságának megőrzéséhez. Emellett táplálják és puhává teszik a bőrt.

Tisztító, méregtelenítő hatás

A must vízhajtó és kiváló eszközünk lehet méregtelenítésben is. Segíthet a szervezet megtisztításában, különösen az őszi-téli időszak előtt, amikor immunrendszerünknek fokozott támogatásra van szüksége.

A must természetes állapotában mindössze néhány napig tartható el, mivel rövid időn belül megindul az erjedés. Fagyasztással, illetve főzéssel és dunsztolással azonban könnyedén tartóssá tehető, így akár télen is helyet kaphat az asztalon egy üveg ízletes szüreti must.

Emésztést fokozó hatása miatt nem ajánlott túlzásokba esni vele, elég napi 1-2 pohárral inni belőle, hogy a kívánt hatást elérjük.