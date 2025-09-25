szeptember 25., csütörtök

Nagy dobás lesz Dunaszentgyörgy falunapja – hangolódjon velünk a tavalyi fotókkal!

Két napos rendezvényre készülnek Dunaszentgyörgyön. Már pénteken elkezdődik a buli.

Révészné Hanol Erzsébet

Falunapra és szüreti felvonulásra készülnek Dunaszentgyörgyön. A programok már pénteken elkezdődnek: 18 órakor közönségtalálkozó lesz a sportpályán ismert helyi sportolókkal, majd pedig a The Voice tehetségkutató műsorban országos ismeretségre szert tett paksi énekesnő, Kovács Aliz ad koncertet. A nap zárásaként tábortűz lesz szalonnasütéssel.

A szüreti felvonulás mindig a nap leglátványosabb része (archív fotó)
Fotó: Molnár Gyula

Szombaton 9 órakor kezdődik a főzőverseny, 10.30-tól Tamás Éva Játéktára, vagyis zenés műsor várja a gyerekeket. A szüreti felvonulás 15 órakor kezdődik a rendezvénysátornál a kikérővel, aztán 16 órakor hangzik el a polgármesteri köszöntő, majd Májikné Németh Szilvia díjakat is átad. A Tűzvirág Táncegyüttes 17 órától, Kovács Gergő énekes 18 órától lép fel. A nap sztárvendége 19 órától Biga lesz, őt 21 órakor a Csámpai Country Road Club követi a színpadon. Végül szüreti bál lesz a Szabó zenekarral.

Tetőfokára hágott a hangulat Dunaszentgyörgyön

Fotók: Molnár Gyula

 

 

