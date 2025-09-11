Nyomta a dudát, mint süket a csengőt

Szerintem szegény anyukám is meg lett említve, nem is egyszer, miközben a mögöttem álló autó sofőrje dudálgatott nekem, a 6-os főút egyik bekötőjénél.

Dudált, durván sértegetett, dühös volt rám

Forrás: instylemen.hu

A visszapillantóból látni lehetett, amint méltatlankodik, csapkodta a kormányt dühében, miért nem fordulok már ki a kereszteződésből balra. Van kanyarodósáv, a jobbról jövő autók záróvonallal elválasztva, nem jelentenek veszélyt. Kiszállhattam volna, és elmagyarázhattam volna, mivégre a nagy óvatosság. Hogy ebben a kereszteződésben egy csomóan haltak már meg, pont az olyan izgága, dudálgató csodasofőrök miatt, mint amilyen ő is. De ez az adott helyzetben körülményes lett volna, így aztán csak annyit mondtam a visszapillantóba: ugyanezt kívánom neked is!

