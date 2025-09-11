szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

3 órája

Nyomta a dudát, mint süket a csengőt

Címkék#balesetek#duda#sofőr

Mauthner Ilona

Szerintem szegény anyukám is meg lett említve, nem is egyszer, miközben a mögöttem álló autó sofőrje dudálgatott nekem, a 6-os főút egyik bekötőjénél. 

dühös sofőr
Dudált, durván sértegetett, dühös volt rám
Forrás: instylemen.hu

A visszapillantóból látni lehetett, amint méltatlankodik, csapkodta a kormányt dühében, miért nem fordulok már ki a kereszteződésből balra. Van kanyarodósáv, a jobbról jövő autók záróvonallal elválasztva, nem jelentenek veszélyt. Kiszállhattam volna, és elmagyarázhattam volna, mivégre a nagy óvatosság. Hogy ebben a kereszteződésben egy csomóan haltak már meg, pont az olyan izgága, dudálgató csodasofőrök miatt, mint amilyen ő is. De ez az adott helyzetben körülményes lett volna, így aztán csak annyit mondtam a visszapillantóba: ugyanezt kívánom neked is!
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu