Nyugdíjasok figyelem! 500 ezer forintos bírságot is kaphatnak, ha ezt elmulasztják

Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjba vonulás után már nincs sok tennivaló az adminisztrációval. Pedig van néhány olyan kötelező teendő, amit ha elmulasztunk, annak nemcsak kellemetlen, hanem anyagilag is súlyos következményei lehetnek. A legtöbben nem is tudnak róla, hogy egy apró figyelmetlenség a nyugdíj változásával kapcsolatban akár 500 ezres büntetést is okozhat.

A nyugdíj változásaival kapcsolatban fontos odafigyelni a bejelentési kötelezettségekre.

Fotó: DimaBerlin / Forrás: Shutterstock

Mit kell bejelenteni nyugdíj változás esetén?

lakcím- vagy tartózkodási hely változása

bankszámlaszám módosulása

név- vagy családi állapot változás

tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása

hosszabb külföldi tartózkodás

letartóztatás vagy szabadságvesztés

Amennyiben ezeket elmulasztjuk bejelenteni, komoly büntetés várhat ránk.

A törvény szerint a bírság 50 000–500 000 forint között mozoghat, és különösen súlyos esetekben akár 1 000 000 forint is lehet.

Mit tehetünk mulasztás esetén?

Mihamarabb kérvényezni adataink módosítását és bejelenteni a változásokat. Ha az érintettek nem rendezik önként a bírságot, akkor az a nyugdíjadból vonódik le, ha ez pedig nem fedezné a büntetés összegét, akkor az akár a munkabért is érintheti. Végső esetben közigazgatási végrehajtás is indulhat.