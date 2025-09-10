1 órája
Nyugdíjasok figyelem! 500 ezer forintos bírságot is kaphatnak, ha ezt elmulasztják
Mindenki számára kötelező bejelenteni azokat a változásokat, amelyek hatással lehetnek a folyósításra. A nyugdíj változások módosításának mulasztása nagyon komoly költségekkel járhat.
Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjba vonulás után már nincs sok tennivaló az adminisztrációval. Pedig van néhány olyan kötelező teendő, amit ha elmulasztunk, annak nemcsak kellemetlen, hanem anyagilag is súlyos következményei lehetnek. A legtöbben nem is tudnak róla, hogy egy apró figyelmetlenség a nyugdíj változásával kapcsolatban akár 500 ezres büntetést is okozhat.
Mit kell bejelenteni nyugdíj változás esetén?
- lakcím- vagy tartózkodási hely változása
- bankszámlaszám módosulása
- név- vagy családi állapot változás
- tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása
- hosszabb külföldi tartózkodás
- letartóztatás vagy szabadságvesztés
Amennyiben ezeket elmulasztjuk bejelenteni, komoly büntetés várhat ránk.
A törvény szerint a bírság 50 000–500 000 forint között mozoghat, és különösen súlyos esetekben akár 1 000 000 forint is lehet.
Mit tehetünk mulasztás esetén?
Mihamarabb kérvényezni adataink módosítását és bejelenteni a változásokat. Ha az érintettek nem rendezik önként a bírságot, akkor az a nyugdíjadból vonódik le, ha ez pedig nem fedezné a büntetés összegét, akkor az akár a munkabért is érintheti. Végső esetben közigazgatási végrehajtás is indulhat.