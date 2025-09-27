szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

17°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olcsó és hatásos

1 órája

Felejtsd el az illatosítókat! Ez az olcsó fűszer felfrissíti az otthonodat

Címkék#tisztítószer#babérlevél#fűszernövény#otthon#takarítás

Zavaró, ha otthonunkat elárasztják a kellemetlen szagok. Az olcsó tisztítószerek sok esetben nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, ekkor jön az a csodafűszer, ami minden háztartásban alapkelléknek számít.

Teol.hu

Bizonyára sokan találkozunk már azzal a problémával, hogy a tiszta otthonunkban valamilyen kellemetlen szagot érzünk. Ez jöhet akár a szőnyegből, a szekrényből vagy a fiókokból, a lényegen nem változtat. Meg kell szüntetni. Ilyenkor a legtöbben az olcsó tisztítószerektől várnak csodát, azonban nem a drogériákban, hanem a konyhánkban kell a megoldás után kutatnunk.

Az olcsó tisztítószerek nem mindig váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.
Az olcsó tisztítószerek nem mindig váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.
Fotó: Lysenko Andrii / Forrás:  Shutterstock

Az olcsó tisztítószerek elvéreztek, de itt a megoldás!

A boltok polcai hemzsegnek a tisztítószerektől. Nem ritka, hogy rengeteg pénzt elköltünk annak reményében, hogy frissebb és illatosabb legyen lakásunk. Ezek a változások azonban csak átmenetiek és rövid ideig tartanak. Ha hosszabb távlatokban gondolkodunk és szeretnénk egyszer, és mindenkorra megszüntetni a problémát, akkor jobban járunk egy egyszerű fűszerrel. 

A babérlevél ugyan a főzéshez is kiváló, de már a régi háztatásokban is használták tisztítószerként. 

A trükk lényege, hogy a babérlevelet elhelyezzük a szőnyeg alá, tegyünk belőle a szekrénybe, vagy a dohos fiókokba.

Első blikkre furcsának tűnhet ez a megoldás, de a babérlevél olyan illóolajokat tartalmaz, amelyek semmisítik a kellemetlen szagokat és friss, fás illattal töltik meg a szobát. Ráadásul azoknak is kiváló lehet, akik kisebb rovarokkal, molyokkal küzdenek, mert a fűszernövény ezeket a betolakodókat is távol tartja. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu