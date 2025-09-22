Ön már tudja, mi kerül a karácsonyfa alá? Ideje elkezdeni a gondolkodást!

Még jó szolgálatot tesznek a nyári ruhák, a szandálok, de már elkél a vékony kabát is. Ez már az ősz. De még el sem kezdődött az iskola, amikor az üzletek polcain a tanszerek mellett feltűntek a halloweeni dekorációk is. A digitális térre is igaz ez a rohanás, a különböző felületeken felbukkanó reklámok őszi trendeket kínálnak. Télikabátot még éppen nem tolt az arcomba az internet, de adventi naptárral már lépten-nyomon találkozom. Sőt, azoknak egy speciális formájával, a gyerekeknek szánt, apró játékokat tartalmazó darabokkal. Szépen ötvözi ez két keresési tételemet: a lakásdekorációt és a játékokat. Utóbbiakat a kisfiam miatt böngészem, és talán az lesz a legjobb, ha a hasznos ötleteket elküldöm a Mikulásnak.