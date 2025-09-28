szeptember 28., vasárnap

Országos díjat nyert a dombóvári ovi konyhakertje – olyan mint egy mesevilág

Címkék#díj#konyhakert#Dombóvári Szivárvány Óvoda

Országos díjat nyert a Dombóvári Szivárvány Óvoda madár- és méhecskebarát konyhakertje – erről a Városunk Dombóvár Facebook-oldal számolt be.

Teol.hu

Míg tavaly még csak a jelöltek között szerepeltek, idén már díjazottként hirdették ki őket a „Legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” pályázaton. 

Nagyon szép az ovisok kis konyhakertje
Fotó: Városunk Dombóvár

Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató és Karcag város alpolgármestere telefonon értesítette az óvodát a zsűri nagy elismeréséről. A gyerekek és felnőttek közös munkája, gondos ápolása meghozta gyümölcsét. Az ünnepélyes díjátadóra október végén kerül sor Karcagon, ahol hivatalosan is átvehetik a megtisztelő elismerést. Gratulálunk ezúton is az elismeréshez! – írja az oldal. 

 

 

