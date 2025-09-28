Országos díjat nyert a dombóvári ovi konyhakertje – olyan mint egy mesevilág

Míg tavaly még csak a jelöltek között szerepeltek, idén már díjazottként hirdették ki őket a „Legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” pályázaton.

Nagyon szép az ovisok kis konyhakertje

Fotó: Városunk Dombóvár

Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató és Karcag város alpolgármestere telefonon értesítette az óvodát a zsűri nagy elismeréséről. A gyerekek és felnőttek közös munkája, gondos ápolása meghozta gyümölcsét. Az ünnepélyes díjátadóra október végén kerül sor Karcagon, ahol hivatalosan is átvehetik a megtisztelő elismerést. Gratulálunk ezúton is az elismeréshez! – írja az oldal.