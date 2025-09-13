Tolna erdeiben kincset érő gombákra bukkanhatunk – de vigyázat, egy apró tévedés is tragédiát okozhat!

Vármegyénkben érdemes keresni a térségre jellemző gombafajokat, így a nagy őzlábgombát és az óriáspöfeteget. Diófákon, szőlőkben akár laskagombát is találhatunk, de sokszor a legváratla­nabb helyeken bukkanhatunk ízletes gombákra. Megkezdődött az őszi gombaszezon, érdemes ezt kirándulással összekötni.

Az őszi gombaszezonban egy kis szerencsével még vargányát is találhatunk Tolna erdeiben

Forrás: turistamagazin.hu

Kis szerencsével vargányát is találhatunk, megkezdődött az őszi gombaszezon

Klem Tamás szekszárdi fiatalember szereti az erdőt, gyakran jár kirándulni. A gombákat könyvekből és a többi gombaszedőtől ismerte meg, melyik ehető, melyik mérgező, és hogyan kell elkészíteni ezeket.

Szerinte kétféle gyűjtő van, az egyik, aki ebből is próbál egy kis bevételre szert tenni. Ő piacon árulja. A legtöbbet a vargányáért lehet kérni, ennek kilója akár tízezer forint is lehet, a legkevesebbet a szegfűgombáért (kilója 3500 forint) kérnek. A másik réteg az, aki hobbiból járja az erdőt, szereti a természetet, és ha belebotlik az ehető gombába, akkor nem hagyja ott.

Szekszárdon általában a szerdai és a szombati piacon kínálnak gombát. A piacokon egyébként kötelező a gombavizsgálat. Az árus aznapra kiállított igazolást kap, ezen szerepel a gomba neve, mennyisége, az árus neve, címe, a szakellenőr vagy toxikológus neve. A kiadott engedélyt egy úgynevezett gombanaplóba is bevezetik, hogy adott esetben vissza lehessen azt keresni. Olyan eset is előfordult, amikor nem a gombával volt gond, hanem a falánk fogyasztóval, aki rosszul lett, mert sokat evett egyszerre. Érthetően nagyon megijedt, még az ügyeletet is megjárta. Később a szakellenőr bizonyította, hogy a piacon általa vett gomba ehető volt.

A Mecsekben többféle gomba van, mint a Gemenci erdőben

Szekszárd és környéke nem olyan jó terület gombászásra, mint például a Mecsek, mondta az egyik általunk megkérdezett szakértő. Azok, akik a szekszárdi piacon árulnak, jellemzően messzebbről hordják ide a gombáikat. A régióra jellemző, hogy leginkább fákon termő gombákkal találkozhatunk, például a Gemenci erdőben.

Aki gombászkodni szokott, a legjobban a vargányát szeretné összegyűjteni. De hol lehet megtalálni? – kérdezik gyakran az érdeklődők. A vargánya leggyakoribb termőhelyei a tölgyesek, a fenyvesek, a gyertyánosok, a szelídgesztenyések, bár mindenféle erdőben előfordulhat. Kedveli a gyorsan melegedő erdőszéleket, tisztásokat. Egész Európában elterjedt.