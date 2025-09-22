Pet palackos történet: Amikor a multi átlépett egy határt

Történt, hogy szabadságon voltam, így a lakásomhoz a közelben lévő üzletlánchoz mentem vásárolni. Magammal vittem néhány üres pet palackot, hogy ott beváltom azokat is.

Ebben az üzletben a pet palackok árát aznap nem adják vissza a vevőnek, majd csak a következő vásárlásnál

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: boon.hu

Már azon felhúztam magamat, hogy az üzleten belül nem volt visszaváltó automata, de ez még jócskán belefér, hiszen ők így tudták ezt megoldani, nyugtattam magamat. Az más kérdés, hogy ahová az automatát helyezték az a bolt bejáratától majd hatszáz méterre van. Az egész épülettömböt meg kell kerülni mire az ember a célhoz ér.

Közben bent hagytam az áruházban a már megtelt bevásárlókosaramat, de szerencsére senki nem nyúlt hozzá.

A pénztárhoz érve a pet palackokat visszaváltó bizonylatot is átadtam. A pénztáros hölgy közölte velem, mivel ezt most adta ki az automata, - vagyis most váltottam vissza a palackokat - a pénz ma még nem kaphatom vissza, legkorábban majd holnap, egy következő vásárlásnál.

Nem akartam hinni a fülemnek: mi oka lenne rá, egy üzletnek, hogy engem arra kényszerítsen, hogy másnap - vagy harmadnap - is ott vásároljak. Nem nagy összegről volt szó, de maga az eljárás alaposan felbosszantott.

Az üzlet vezetője is odajött, mondta, hogy pár napja kapták ezt az utasítást a központból. Az aznapi pet palackos bizonylatot nem válthatják be.

A vitának nem sok értelme lett volna.

Számomra megdöbbentő, hogy egy jó nevű, országos multi olyan eszközhöz folyamodjon, ami a pofátlanság netovábbja. Vajon mit szól ehhez a fogyasztóvédelem?!