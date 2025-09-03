Piac, amit nem pótol a világháló

Gyermekkoromban rendszeresen jártam a piacra a nagymamámmal. Aki nemcsak vevő volt, hanem a gyümölcsszezonban eladó is, merthogy a kertben csodálatos, hibátlan, ököl nagyságú franciabarackok teremtek, amelyeket pillanatok alatt elkapkodtak, pedig a nagyi igencsak kitartott az ára mellett. A piac persze nem csak az értékesítésről szólt neki sem.

A piacon való vásárlás más élményt ad, mint a bolti, ott információkat is cserélhet az ember

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Piac, ahol a vevő és az eladó egyenrangú

Jómagam legtöbbször akkor kísértem el, amikor vevőként járta a piacot. Komótosan megnézett mindent, ráérősen választott, és rutinosan alkudott, mint minden háziasszony. Persze mindez nem néhány perces folyamatként zajlott, ugyanis lépten-nyomon ismerősbe botlottunk, és meg kellett hallgatni – no meg lehetőleg minél több embernek továbbadni – a legfrissebb híreket.

Akkoriban, amikor sem mobiltelefon, sem internet, de még vezetékes telefonból is csak kevés volt, igencsak értékesnek bizonyultak a piaci információk. Engem gyerekként persze jobban érdekelt a „mézes néni”, aki puha, friss, olykor még langymeleg kürtöskalácsot is árult, amit azonnal be lehetett habzsolni.

Ma már helybe jön minden információ a technikai fejlődésnek köszönhetően, a híreket percenként lehet frissíteni a világhálón, és a virágmagtól a szekrénysorig bármilyen árut meg lehet rendelni az interneten házhoz szállítással anélkül, hogy kimozdulna az ember a lakásából.

Mindez azonban jól láthatóan nem rengette meg a piac pozícióját. Sőt, egyre népszerűbbek a termelői piacok is, ahol személyesen ismeri az ember az árusokat, és tudja, hogy amit vesz, azt nyugodtan megeheti, megfőzheti. Világháló ide, digitális sztráda oda, a személyesen elmondott és továbbadott információt egyelőre még semmi sem tudta kiütni a nyeregből.

