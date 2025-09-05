Falunap, szüreti nap, Béke túra és mellé még sok remek film a moziban

Tolna vármegye, programok, 2025. ősze.

Programok, Tolna vármegye, 2025. ősze. Újra a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar sikerfilm, amelynek már készítik a második részét. A fotón a három főszereplő: balról jobbra Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti 2024 decemberében, Budapesten, az első rész díszbemutatóján Fotó: Bánkúti Sándor

Programok

Péntek

Mozi

Szekszárd Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 15 óra. Kitörés előtt (feliratos lengyel filmdráma), 17 óra. Rózsák háborúja (angol-amerikai vígjáték), 19.30.

Paks Lili, és a kenguru (ausztrál családi vígjáték), 15.55. Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar romantikus vígjáték), 18 óra. Páratlan párosok (amerikai vígjáték), 20 óra.

Emlékkiállítás

Szekszárd Wosinsky Mór Múzeum: Benczúr Gyula emlékkiállítás. Válogatás a Jósa András Múzeum gyűjteményéből. A megjelenteket üdvözli: Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatója és Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója. Köszöntőt mond: Dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere. A kiállítást megnyitja: Madár Ximena kurátor, művészettörténész. Közreműködik: Ócsai Annamária (ének), Elmauer József (zongora), 14 óra.

Szombat

Mozi

Szekszárd Bogyó és Babóca 7. - mesék a pöttyös házból (magyar animációs film), 15 óra. Kitörés előtt (feliratos lengyel filmdráma), 17 óra. Rózsák háborúja (angol-amerikai vígjáték), 19.30.

Paks Lili, és a kenguru (ausztrál családi vígjáték), 10 óra. Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 12.25. Rajtakapva (amerikai bűnügyi thriller), 14.10. Rosszfiúk 2 (amerikai bűnügyi családi animáció), 16.15. Nászkáosz (belga-francia vígjáték), 18.15. Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 20 óra.

Béke túra

Felsőnána füves rét: Kispályás labdarúgó bajnokság, 9 óra. Kolbásztöltő verseny, 10 óra. Labdazsonglőr bemutató, 13 óra. Erősember verseny, 14 óra. Habparty gyerekeknek, 15 óra. Kung-fu bemutató, 16 óra. Tűzzsonglőr és Lézer show, 20.30. Diszkó: Dj Bobby, Dr. BRS, In The House, 21 óra.

Emléknap

Tolna Tolnai Művelődési Központ: Tóth János Emléknap. A Tolnán született Kossuth-díjas operatőr portréfilmjét a pályatárs Bali János életműdíjas filmrendező mutatja be, 17 óra.

Falunap

Sióagárd rendezvényhelyszín: Légvár, arcfestés, gyermekprogramok, büfé. Bábműsor gyerekeknek, 15 óra. Sisha Café, 16 óra. Pogrányi Miklós és bandája, 17 óra. Junior Stars Big Band, 18 óra. Windmill Zenekar, 19 óra. Falunapi Retro Buli, 21 óra. Esőhelyszín: Művelődési Ház.