Gyanús alakok Szekszárdon – rémisztő videót osztott meg egy helyi férfi (videóval)

Egy férfi osztotta meg döbbenetes tapasztalatát a helyi, „Szekszárdon hallottam“ Facebook-csoportban: a hajnali órákban egy férfi és egy nő figyelte a házát, majd megpróbáltak bejutni az udvarába, és az autóját is megpróbálták feltörni.

Gyanús alakokat rögzített a biztonsági kamera Szekszárdon

Forrás: Facebook

A beszámoló szerint a pár először hajnali 3:40 körül jelent meg, ekkor leszedték a kapuról a ingatlant távfelügyelettel őrző cég matricáját, és kísérletet tettek az ott parkoló autó jármű kinyitására, majd elmenekültek. Ám nem sokkal később, 5:10-kor ismét visszatértek, abban a hitben, hogy senki sincs otthon.

A háztulajdonos azonban ébren volt, kiszólt az ablakból – a betolakodók pedig azonnal futásnak eredtek. A biztonsági kamera felvételén jól látszik: hosszú percekig figyelték a házat, majd riadtan menekültek, amikor észrevették, hogy lebuktak.

A gyanús páros egy fekete BMW-vel közlekedett. A helyieket arra kérik, hogy legyenek fokozottan figyelmesek, és minden gyanús mozgást jelezzenek a rendőrségnek.