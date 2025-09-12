szeptember 12., péntek

Szarvasmentés

2 órája

Rudolf kálváriája véget ért

Címkék#Rudolf#szarvas#mentés

Kutny Gábor

Napok óta a Völgység patak foglya volt az a szarvas, akit a helyiek Rudolfnak kereszteltek. Megmentésére a Rókales Alapítvány szakemberei vállalkoztak, hosszú és nehéz akció végén sikerült visszaterelni az eltévedt vadat eredeti lakóhelyére. A vadászok azóta figyelemmel kísérték, Rudolf újra evett, de fontos volt, hogy biztonságos helyre kerüljön, míg újra meg nem erősödik. Elaltatták, és az állatorvosi vizsgálat megállapította, hogy valószínűleg egy bőgés közbeni csatából szerzett sérülése elfekélyesedett.  Most egy vadászatmentes helyen épül, majd ezt követően egy vadrezervátum lehet a végleges otthona.

Rudolf vadrezervátumba kerülhet
Forrás: Beküdött kép

 

 

