Mi lett a megmentett szarvassal? Elképesztő a fordulat: Rudolf háremet alapított
Rövid idő alatt a bonyhádiak kedvence lett, még nevet is adtak neki. Rudolf, a patakba szorult szarvas ma már jó helyen van, és éli – természetes körülmények között, de védett helyen – az életét.
Rudolf, a bonyhádi Völgység-patakba keveredett, és az állatvédők által kimentett szarvasbika története a boldog vég felé közeledik. A mentést követően a vadászok és az állatmentők egy védett helyre, a Mőcsényi Szőlőhegyre szállították. Az állatorvos antibiotikummal látta el, hogy a bőgés közben szerzett sérülése mielőbb meggyógyuljon. Jelenleg Mőcsény Szőlőhegyén él, olyan területen, ahol rajta kívül nincs másik bika, és védettséget élvez a vadászokkal szemben is. Nagy valószínűséggel nem kell újabb csatákat megvívnia. Viszont – mondják az állatvédők – fenséges dolga lesz, már háreme is van.
Rudolf és az ember barátsága
Az Álmok Útján Állatvédő Egyesület szakemberei, akik tevékeny részt vállaltak Rudolf kimentésében is, azt mondják, egészen biztosan ember nevelte fel. Amikor a mentés során veszélyhelyzetben volt, kereste a kapcsolatot, még a legnehezebb percekben is, ami egyértelmű jele annak, hogy bízik az emberekben. Az állatvédők értesülései szerint Rudolf, ha minden rendben lesz, egyeduralkodó marad a Mőcsényi Szőlőhegyen, és élheti tovább eddig sem kalandmentes életét. Rudolf tehát a halál torkából a hárem közepébe került – első hallásra irigylésre méltó. Aztán hogy a sok nőstény között mennyire lesz boldog, az majd kiderül. Egy biztos: bika legyen a talpán, aki ezt hosszú távon bírja.