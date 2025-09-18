szeptember 18., csütörtök

Na, ki a király?

1 órája

Mi lett a megmentett szarvassal? Elképesztő a fordulat: Rudolf háremet alapított

Rövid idő alatt a bonyhádiak kedvence lett, még nevet is adtak neki. Rudolf, a patakba szorult szarvas ma már jó helyen van, és éli – természetes körülmények között, de védett helyen – az életét.

Kutny Gábor

Rudolf, a bonyhádi Völgység-patakba keveredett, és az állatvédők által kimentett szarvasbika története a boldog vég felé közeledik. A mentést követően a vadászok és az állatmentők egy védett helyre, a Mőcsényi Szőlőhegyre szállították. Az állatorvos antibiotikummal látta el, hogy a bőgés közben szerzett sérülése mielőbb meggyógyuljon. Jelenleg Mőcsény Szőlőhegyén él, olyan területen, ahol rajta kívül nincs másik bika, és védettséget élvez a vadászokkal szemben is. Nagy valószínűséggel nem kell újabb csatákat megvívnia. Viszont – mondják az állatvédők – fenséges dolga lesz, már háreme is van.

Rudolf szarvas jó helyen van
Rudolf a király a vidéken
Forrás: Beküldött  kép

Rudolf és az ember barátsága 

Az Álmok Útján Állatvédő Egyesület szakemberei, akik tevékeny részt vállaltak Rudolf kimentésében is, azt mondják, egészen biztosan ember nevelte fel. Amikor a mentés során veszélyhelyzetben volt, kereste a kapcsolatot, még a legnehezebb percekben is, ami egyértelmű jele annak, hogy bízik az emberekben. Az állatvédők értesülései szerint Rudolf, ha minden rendben lesz, egyeduralkodó marad a Mőcsényi Szőlőhegyen, és élheti tovább eddig sem kalandmentes életét. Rudolf tehát a halál torkából a hárem közepébe került – első hallásra irigylésre méltó. Aztán hogy a sok nőstény között mennyire lesz boldog, az majd kiderül. Egy biztos: bika legyen a talpán, aki ezt hosszú távon bírja.

 

 

