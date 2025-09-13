szeptember 13., szombat

Örömtánc

3 órája

Boldog, aktív öregkor? – Háromszáz idős táncolt szombaton a demencia ellen (képgaléria)

Címkék#nyugdíjas#Demencia Világnap#Senior Örömtánc

Háromszáz idős bizonyította Tamásiban szombaton: a tánc nemcsak örömöt, hanem egészséget is ad. A Demencia Világnaphoz kapcsolódva szervezett Senior Örömtánc találkozón a résztvevők együtt mutatták meg, hogyan lehet mozgással, közösséggel és derűvel felvenni a harcot az időskori betegségekkel szemben.

Kutny Gábor

Közel háromszáz szépkorú találkozott Tamásiban a helyi Senior Örömtánc csoport meghívására. A rendezvény apropóját a Demencia Világnap adta. Az örömtánc nem csupán szórakozás, hanem az egészség megőrzésének egyik formája is, hiszen jótékonyan hat a testre és az agy működésére.

Senior örömtánc Tamásiban
A senior örömtánc boldogságot, egészséget ad 
Fotó: Kutny Gábor / Forrás:  MW

– Számunkra ez a mozgásforma azt jelenti, hogy jó fizikai és szellemi állapotban tarthatjuk magunkat – mondta Gyuricza Istvánné, a találkozó főszervezője, aki hosszú évek óta tanítja a nyugdíjasokat Tamásiban. Munkáját most elismerő oklevéllel jutalmazta Porga Ferenc, a város polgármestere.

Az örömtánc Tolna vármegyében is egyre népszerűbb, több településen választják az idősek az egészségmegőrzésnek ezt a közösségi formáját.

– A tánc az öröm forrása – fogalmazott köszöntőjében Porga Ferenc, hozzátéve: akik idősen is hajlandóak új dolgokat tanulni és derűsen élni, példát mutatnak arra, hogy nehézségekkel együtt is lehet méltósággal élni.

A senior örömtánc lépései egyszerűek 

Az örömtánc lépései egyszerűek, bárki elsajátíthatja őket. A mozgás és a tanulás bizonyítottan segít megelőzni a demenciát, így a tánc fegyverként is szolgálhat az időskori betegségek ellen. A tamási rendezvényen mosolygós emberek táncoltak együtt, akik nemcsak a saját, hanem közösségük egészségét és derűjét is erősítették.

Az esemény megmutatta: az örömtánc sokkal több, mint szabadidős elfoglaltság. Testi-lelki frissességet ad, közösséget teremt, és reményt nyújt. A résztvevők példát mutatnak: az aktív, boldog öregkor nem álom, hanem valóság – lépésről lépésre, táncról táncra.

Senior Örömtánc a Demencia Világnapján

Fotók: Kutny Gábor

 

 

