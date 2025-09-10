A tested vészkiáltása – így jelentkeznek a stressz tünetei, amiket nem hagyhatsz figyelmen kívül

Jól teljesíteni a munkában, megoldani a családi problémákat és orvoshoz cipelni beteg gyermekünket – csak néhány azok közül a stresszforrások közül, amelyekkel a mindennapok során találkozhatunk. A testünk ilyenkor finom jelekkel szól hozzánk, hiszen ha figyelmen kívül hagyjuk a stressz tüneteit, az súlyos következményekhez is vezethet.

A stressz tüneteit sokan félreértik.

Fotó: Shutterstock

Mik a stressz tünetei és hogyan lehet kezeli ezeket?

Ha a mindennapok során túlságosan feszültek vagyunk, annak nagyon hamar látható jelei is lesznek. Ezeknek a tüneteknek sokszor nem tulajdonítunk komoly jelentőséget, sőt több esetben hajlamosak vagyunk egy-egy egyéb betegséggel is összekeverni testünk vészkiáltásait.