A tested vészkiáltása – így jelentkeznek a stressz tünetei, amiket nem hagyhatsz figyelmen kívül
Folyton fáradt vagy, fáj a fejed, gyakran betegeskedsz? A stressz tünetei lehetnek fizikálisak és pszichések egyaránt. Mutatjuk, hogyan ismerd fel a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy túl nagy nyomás alatt élsz.
Jól teljesíteni a munkában, megoldani a családi problémákat és orvoshoz cipelni beteg gyermekünket – csak néhány azok közül a stresszforrások közül, amelyekkel a mindennapok során találkozhatunk. A testünk ilyenkor finom jelekkel szól hozzánk, hiszen ha figyelmen kívül hagyjuk a stressz tüneteit, az súlyos következményekhez is vezethet.
Mik a stressz tünetei és hogyan lehet kezeli ezeket?
Ha a mindennapok során túlságosan feszültek vagyunk, annak nagyon hamar látható jelei is lesznek. Ezeknek a tüneteknek sokszor nem tulajdonítunk komoly jelentőséget, sőt több esetben hajlamosak vagyunk egy-egy egyéb betegséggel is összekeverni testünk vészkiáltásait.
- Bőrproblémák - A rossz étrend, a hormonális problémák és a stressz is okozhat bőrproblémákat. Ezek többféleképpen jelentkezhetnek, hiszen a tartós frusztráció fokozza a gyulladásos folyamatokat a bőrben, így pattanásosodáshoz vagy akár ekcémához is vezethet.
- Fejfájás, hátfájdalom - Hajlamosak vagyunk a fejfájásunkat az időjárási frontoknak betudni, a hátfájdalmunkat pedig a mozgáshiánynak vagy a rossz testtartásnak, az igazság viszont az, hogy ezek a tünetek a stressznek köszönhetően is jelentkezhetnek. Ilyenkor az idegrendszerünk és az izmaink akaratunkon kívül is védekező mechanizmusba kapcsolnak, ez pedig egy idő után igencsak kellemetlen tüneteket válthat ki.
- Alvászavar, állandó fáradtság - Ha túl sok teher nyomja a vállunkat, akkor gyakran érezhetjük azt, hogy kedvetlenek, fáradékonyak vagyunk - még akkor is, ha az éjszakánk első blikkre nyugodtnak tűnt. Ez azért van, mert a megemelkedett pulzusszám és a szervezetünk magasabb kortizolszintje is a pihentető alvás ellen dolgozik.
- Gyakori megfázás - A stressz csökkenti az immunrendszer hatékonyságát, hiszen energiát fordít a létfontosságú szervek működésére a létfontosságú védelmi mechanizmusok helyett. Ennek következtében könnyebben elkaphatjuk a fertőzéseket.
- Emésztési zavarok és gyomorpanaszok - A stressz hasgörcsöt, gyomorégést, valamint puffadást, diszkomfortot okozhat, emellett a nehezebb időszakokban azt is tapasztalhatjuk magunkon, hogy a korábban fogyasztott ételmennyiség töredékével jóllakunk.
Ha a felsorolt tüneteket tapasztaljuk egy-egy nehezebb nap után, akkor jó eséllyel a stresszt hibáztathatjuk. Ilyenkor fontos, hogy gyorsan felismerjük azokat a problémákat, amelyek feszültséget okoznak nekünk a mindennapok során, és minél hamarabb kezeljük is ezeket. A sport, a meditáció, a relaxáció és a munka-magánélet egyensúlyának megtalálása sokat segíthet, azonban legtöbbször az is megoldhatja a problémát, ha csak szünetet tartunk. A kiégés vagy a tartós energiavesztett állapot elkerülése érdekében fontos, hogy megtaláljuk a kaotikus hétköznapok során is azokat a pillanatokat, amikor egy kicsit pihenhetünk vagy szórakozhatunk.