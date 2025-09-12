Szagos módszer, amellyel távol tarthatja a vérszívókat

A Wunderbaum már a múlté. Ha igazán tartós, minden más szagot elfedő illatosítóra vágyik az autójába, akkor a zöldséges pulton érdemes keresgélni. A visszapillantó tükörre akasztott, vagy a műszerfalra kiterített fokhagyma füzérrel nemcsak rusztikus hangulatot teremthet az utastérben, hanem egyéb védelmi funkciókkal is felruházhatja autóját. A jellegzetes, semmi mással össze nem téveszthető illatnak köszönhetően a jármű egy zsúfolt parkolóban is könnyen kiszagolható, a finnyásabb autófeltörőket, no és persze az éj leple alatt ébredő vámpírokat is távol tartja.

Kilométerekről megismerni a szagát

Forrás: mindmegette.hu

De lehet, hogy nem ilyen megfontolás vezette annak a kisteherautónak a sofőrjét, aki a minap Szekszárd központjában parkolt, lehet, hogy simán csak ő volt a kiszállító.