Szakadó esőben indultak útnak, majd a moziban táncoltak

A hétvége esős időjárása némiképp átírta a bölcskei szüreti felvonulás programját, de elmosni nemtudta azt. A készülődés még szemerkélő esőben zajlott, de mire indultak már zuhogott az eső. A kisebb és nagyobb traktorosokat, a lovasokat – köztük távolabbi településekről érkezett csikósokat –, no és persze a Bölcskei Néptánc Egyesület táncosait ez sem tarthatta vissza.

Hiába az eső, éltették Bölcskén a szüreti felvonulás hagyományát

Forrás: Beküldött kép

A szüreti felvonulást műsor követte a moziban

Bakóné Kulbert Klára elnök elmondta, hogy a tervezett három megállót ugyan kihagyták, de a mozi épületében összegyűlt a falu népe, és ott adtak műsort a hagyományőrzők. A legkisebbek dél-alföldi lépéseket jártak, a gyerekcsoport somogyi táncokat, az utánpótlás Moldva vidékéről merített, míg az ifjúsási és a felnőtt csoport közösen adtak elő magyar bődi táncokat. A kisbíró a moziban dobolta ki az elmúlt időszak történéseit, illetve a bíró- és a jegyzőpáros is ott sorakozott fel.

Dacoltak az időjárási körülményekkel

Forrás: Beküldött kép

– A szakadó eső ellenére sikerült ünneppé varázsolni a napot – mondta az elnök, hozzátéve, hogy több mint húsz éves hagyománya van a szüreti mulatságnak Bölcskén, és ezt semmiképpen sem szerették volna veszni hagyni. A napot ezúttal is bál zárta.