szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A település nevezetessége lehet

5 órája

Nem fogja elhinni! Szarvas mászkál a város központjában - fotóval

Címkék#Rudolf#Nepomuki-híd#szarvas

Hetek óta a bonyhádi Nepomuki-híd közelében, a patakparton él egy vadállat. A bonyhádiak bár még örökbe nem fogadták azt a szarvast, de a keresztelés megtörtént: Rudolfnak nevezték el. A békés jószág jól érzi magát a városközpont közvetlen közelében.

Kutny Gábor

Hetek óta zavartalanul éldegél a helyiek új kedvence, a Völgység fővárosának számító Bonyhád buszmegállójának közelében. A szarvas abszolút jámboran tűri a kíváncsiskodók hadát. Az emberek csapatostul és családostul járnak a hídhoz, hogy láthassák – mondja Zsók Péter, aki a szomszédja biztatására próbálkozott közel kerülni az állathoz.

Rudolf szarvas
Rudolf, a szarvas mindenki barátja
Forrás: Beküdött kép

Elmondása szerint – és ahogy azt képek is tanúsítják – a ma már Rudolfnak keresztelt vad szelíd jószág, egészen közel, pár lépés távolságra enged magához bárkit, a félelemnek a legkisebb jelét sem mutatva. Láthatóan esze ágában sincs másik lakóhelyet választani magának, hiszen a patakpart megad számára mindent, amire a megélhetéséhez szüksége van.

Úgy tudjuk, több vadász is szemrevételezte az állatot, és egybehangzó véleményük szerint teljesen egészséges. A kérdés már csak az: Rudolf végleg bonyhádi polgárnak vallja-e majd magát, és ő lesz-e a város egyik nevezetessége?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu