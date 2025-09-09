Nem fogja elhinni! Szarvas mászkál a város központjában - fotóval

Hetek óta zavartalanul éldegél a helyiek új kedvence, a Völgység fővárosának számító Bonyhád buszmegállójának közelében. A szarvas abszolút jámboran tűri a kíváncsiskodók hadát. Az emberek csapatostul és családostul járnak a hídhoz, hogy láthassák – mondja Zsók Péter, aki a szomszédja biztatására próbálkozott közel kerülni az állathoz.

Rudolf, a szarvas mindenki barátja

Forrás: Beküdött kép

Elmondása szerint – és ahogy azt képek is tanúsítják – a ma már Rudolfnak keresztelt vad szelíd jószág, egészen közel, pár lépés távolságra enged magához bárkit, a félelemnek a legkisebb jelét sem mutatva. Láthatóan esze ágában sincs másik lakóhelyet választani magának, hiszen a patakpart megad számára mindent, amire a megélhetéséhez szüksége van.

Úgy tudjuk, több vadász is szemrevételezte az állatot, és egybehangzó véleményük szerint teljesen egészséges. A kérdés már csak az: Rudolf végleg bonyhádi polgárnak vallja-e majd magát, és ő lesz-e a város egyik nevezetessége?