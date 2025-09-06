Huszonegyen nyújtották karjukat a rászorulóknak

Sikeres volt a nyárvégi véradás Szedresben – adott tájékoztatást Barteczka Mária, a helyi Vöröskereszt szervezője. A községi önkormányzat által biztosított helyszínen, azaz a Közösségi házban ez alkalommal huszonegyen nyújtották segítségül a karjukat. A csendes hősök ajándékban is részesültek a Vöröskereszt, a Paksi Atomerőmű, a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület és a szedresi SzonjaGravír jóvoltából. Ez utóbbi névre szóló, gravírozott poharakkal is kedveskedett az érintetteknek.

Lajkovics János több, mint ötvenszeres véradó ez alkalommal is nyújtotta karját, segítve másokon

Fotó: Beküldött fotó



