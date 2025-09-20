szeptember 20., szombat

Szekszárdi Szüreti Napok

3 órája

Tiszta fesztivál, tiszta város – így vigyáznak Szekszárdra a Szüreti Napokon

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#hangulat#tisztaság

Szekszárd egyik legnépszerűbb eseménye nem csak a jó hangulatról és a kulturális programokról szól, hanem a város tisztaságára is kiemelt figyelmet fordítanak a szervezők. A Szekszárdi Szüreti Napok mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást és kulturált környezetet ígér idén is.

Keresztes Klaudia

Erről Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója tájékoztatott minket. Mint az elmúlt években, idén is a JÓL Kitakarítunk Kft. nyerte el a fesztivál takarításával kapcsolatos pályázatot. A cég munkatársai nagy gondossággal ügyelnek arra, hogy a rendezvény helyszíne tiszta és rendezett maradjon a fesztivál teljes ideje alatt. Ennek érdekében a szervezők a várható látogatószám alapján rengeteg hulladékgyűjtőt helyeztek ki a helyszínen a Szekszárdi Szüreti Napokon.

Szekszárdi Szüreti Napokon a felhőtlen szórakozás mellet a tisztaság is fontos
A Szekszárdi Szüreti Napokon a tisztaság is fontos szempont
Fotó: szekszardiszuretinapok.hu

A JÓL Kitakarítunk Kft. munkatársai folyamatosan jelen vannak a rendezvényen, és rendszeresen ürítik a szemeteseket, melyekből a hulladékot a kommunális tárolókba szállítják. A borászokkal is megállapodás született arról, hogy a hivatalos nyitva tartás éjjel 1 óráig tart, és amennyiben a tömeg még nem oszlik, a takarítás hajnal 2 órakor kezdődik, hogy reggelre makulátlan tisztaság fogadja a fesztiválozókat.

Igazi zöld fesztivál a Szekszárdi Szüreti Napok

Fontos kiemelni, hogy a szemétgyűjtés szelektíven történik: a földről és az asztalokról összegyűjtött hulladékot a kijelölt szelektív hulladékgyűjtő pontokra helyezik el. A hajnali takarítás során pedig kézi és gépi seprés gondoskodik arról, hogy a terület teljesen tiszta legyen.

A szervezők és a takarító cég mellett mi is arra kérünk minden látogatót, hogy figyeljenek környezetükre, és a hulladékot mindig a kihelyezett szemetesekbe dobják. Így együtt tehetünk azért, hogy Szekszárd a fesztivál után is tiszta és rendezett város maradjon.

 

