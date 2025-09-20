Nem tudja, mi legyen a hétvégi menü? Mutatjuk, mit ehet az Ízek utcájában

A Szekszárdi Szüreti Napok jócskán túlmutat a kiváló borokon, hiszen a pincészetek standjai mellett hasonlóan nagy érdeklődés övezi az Ízek utcája kínálatát is. A helyi éttermek specialitásairól, valamint az ínycsiklandó tájjellegű ételekről idén is a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület gondoskodik. A szervezet elnöke, Galambos Péter a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hagyományos kínálat mellett új fogásokkal is készülnek az éttermek.

Hagyományos ízeket és újdonságokat is kínál az Ízek utcája a Szekszárdi Szüreti Napokon

Fotó: Mártonfai Dénes

Igazi gasztro ünnep a Szekszárdi Szüreti Napok

A Béla király téri színpad mögötti részen kialakított Ízek utcájában ezúttal is az Aranykulacs Kisvendéglő, a Húsvasaló, a Stefán Ételbár és a Toscana Étterem várja a kulináris élvezetekre vágyó vendégeket. A hagyományos ízvilágot képviselik többek között a különböző pörköltek, így a birka- és a körmös pacalpörkölt, de a lecsó és a gombócos káposzta is a házias ízeket hozzák. Vadételek közül is lehet válogatni az Ízek utcájában. Van például szarvasgulyás és vaddisznó aprópecsenye is. Csülök akár aprópecsenyeként, lecsósan, vagy éppen steak formájában is megkóstolható, míg azok, akik inkább szárnyas ételt fogyasztanának, azok például választhatják a csirke aprópecsenyét zöldséges körettel, kacsa- vagy éppen pulykacombot is. De persze nem maradhat ki a kínálatból a Szekszárdi Szüreti Napok egyik legnépszerűbb fogása, a malacos batyu sem.

Mindenki talál kedvére valót

Fotó: Mártonfai Dénes

Az Ízek utcája pénteken 14 órakor nyitott és 1 óráig tart nyitva, szombaton 11 és 1 óra között, vasárnap pedig 11 és 21 óra között várja a vendégeket.

Italkülönlegességeket is talál a kínálatban

A borok mellett más italkülönlegességek is megtalálhatóak a kínálatban. A Koktélpatika a nyár utóízét és az ősz zamatait hozza el. A klasszikus koktélok mellett egyik nagy dobásuk a Levendulás Gin Tonic, amelyet helyi fehérbor felhasználásával készítenek, illetve bemutatják Szekszárd Sunset nevű újdonságukat is: egy különleges spriccet, amelyet narancsos Unicumból és a Heimann család borából készítenek. Aki pedig nem csupán egy frissítő kávéra, hanem igazi különlegességre vágyna, annak érdemes felkeresnie a Mokaflor Hungary standját, ahol olasz kávékultúra mellett a torinói bicerin és a görög frappé is megismerhető.