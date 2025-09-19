17 perce
Óvodások léptei dobogtatták meg a Szüreti Napok ritmusát (videó és galéria)
A legkisebbek is szerephez jutottak a megyeszékhely legnépszerűbb őszi programján. A Szekszárdi Szüreti Napok keretében több száz óvodás vonult fel énekszóval és tánccal a belvárosban. A gyerekek jelenléte nemcsak színt vitt a rendezvénybe, hanem a hagyományőrzés fontosságát is példázta.
Apróságok mondókákkal és énekekkel kísért, kedves felvonulása színesítette pénteken délelőtt a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvénysorozatát. A város által fenntartott óvodák több mint négyszáz, ünnepi öltözéket viselő nebulója igyekezett, természetesen az óvónők, valamint a szülők által kísérve a Prométheusz Parktól a Béla király téri szabadtéri színpadig.
Szekszárdi Szüreti Napok, kis ovisokkal
Tették ezt azért, hogy cselekvő részesei, azaz kis táncosai legyenek a Szőlőszív Csemetekert fenntarthatósági programja jegyében tartott seregszemlének. Ennek célja pedig nem más, mint a helyi hagyományok, értékek, a „szekszárdikumok” ápolása és átörökítése egy örömteli együttlét keretében. Ez szemmel láthatóan maradéktalanul meg is valósult, hiszen az óvodások felszabadultan énekeltek és táncoltak a Csurgó zenekar lendületes muzsikájára.
Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi Óvoda-Bölcsőde vezetője elmondta, hogy az intézmény – a támogató alapítvány anyagi segítségével – immár második alkalommal szervezte meg ezt a közkedvelt bemutatót. Hat szekszárdi tagintézmény részvételével zajlott ez az „óvodai szüreti felvonulás”, melyhez – a szervező örömére – ez alkalommal más óvodák is csatlakoztak. A kisgyermekek egyébként már a múlt hét óta készültek, ennek megfelelően mind a huszonkét csoport megalkotott egy-egy szüreti koszorút, amit azután a színpadon táncolt körül, visszatérően felcsattanó taps közepette.
– A szülők is nagyon kedvezően értékelik ezt a programot, amit a tavalyi év után már másodjára tartottunk meg – tette hozzá a fentiekhez Sebestyén Györgyi. – Ez az elismerés is arra ösztönöz bennünket, hogy jövőre is folytassuk ezt a kezdeményezést és teremtsünk belőle hagyományt.
Óvodások léptei dobogtatták meg a Szüreti Napok ritmusátFotók: Kiss Albert
Teol.hu videó
