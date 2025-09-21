Ők vitték el a szüreti fesztivált – mutatjuk, kik nyerték el a címet (galéria)

Must jön a java címmel Tolna vármegyei táncegyüttesek mutatkoztak be a közönségnek a Szekszárdi Szüreti Napok szombat esti állomásaként. A Béla király téri telt ház övezte szabadtéri színpadon vérpezsdítő zenére tizenegy csapat fiataljai tettek tanúbizonyságot virtuóz tudásukról.

A Szekszárdi Szüreti Napok táncos párja Heidt Regina és Szalai Bálint lett, a fiataloknak Berlinger Attila is gratulált

Fotó: Kiss Albert

Szekszárdi Szüreti Napok, táncos párral

Ez a rendezvény a színtere nemcsak a különböző díjak és különdíjak átadásának, hanem a Szüret Táncos Párja megválasztásának is. Ebben a kategóriában végül három esélyes pár várt az eredményhirdetésre.

A zsűri úgy döntött, hogy közülük a Heidt Regina és Szalai Bálint alkotta duó méltó leginkább erre a címre.

A fiatalok, akik zalai viseletben pompáztak, a Bartina Néptánc Egyesület nagyegyüttesének táncosai. Egy évig viselik a kitüntető címet, a 2026-os Szekszárdi Szüreti Napoknak ők lesznek az arcai. Az ajándékokat és az okleveleket Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Vármegyei Igazgatóságának vezetője, Matókné Kapási Julianna, a Bartina Néptánc Egyesület korábbi művészeti vezetője és Szollár Zoltán önkormányzati képviselő adta át a párosnak. A két fiatalnak Berlinger Attila polgármester személyesen gratulált.

Heidt Regina és Szalai Bálint egyaránt szekszárdiak, a Szekszárdi Garay János Gimnázium diákjaiként érettségiztek tavaly, illetve tavalyelőtt. Jelenleg mindketten a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának hallgatói. Magától értetődően gyermekkoruk óta bartinások.