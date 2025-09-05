szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

32°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokan várják már!

44 perce

Szekszárdon elszabadul a retró őrület – péntek este indul a hajnalig tartó buli!

Címkék#retro buli#Harmadik Térfél#Szekszárdi Sportcsarnok#Sió Kupa

Teol.hu

Szeptember 5-én, pénteken este újra életre kel a Szekszárdi Sportcsarnok előtti tér: 20 órától hajnalig tart a Harmadik Térfél bulisorozat negyedik felvonása. 

Pénteken a retro dallamoké lesz a főszerep
Forrás: MW archívum

A Sió Kupa kosárlabda-mérkőzései után a pályán kívül is folytatódik az ünnep, ezúttal a retró jegyében. Dj Pike a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel gondoskodik a hangulatról, kivetítőkön klasszikus videóklipek pörögnek, a Sport Büfé pedig végig nyitva tart. A belépés ingyenes, a kosaras hétvége pedig szombaton a 56. Sió Kupa mérkőzéseivel folytatódik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu