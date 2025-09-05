Szekszárdon elszabadul a retró őrület – péntek este indul a hajnalig tartó buli!

Szeptember 5-én, pénteken este újra életre kel a Szekszárdi Sportcsarnok előtti tér: 20 órától hajnalig tart a Harmadik Térfél bulisorozat negyedik felvonása.

Pénteken a retro dallamoké lesz a főszerep

Forrás: MW archívum

A Sió Kupa kosárlabda-mérkőzései után a pályán kívül is folytatódik az ünnep, ezúttal a retró jegyében. Dj Pike a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel gondoskodik a hangulatról, kivetítőkön klasszikus videóklipek pörögnek, a Sport Büfé pedig végig nyitva tart. A belépés ingyenes, a kosaras hétvége pedig szombaton a 56. Sió Kupa mérkőzéseivel folytatódik.