Szempilla-erdő, csücsöri-száj: tényleg ettől lesz ma vonzó egy nő? (videó)

A videóban elhangzott vélemények sokaknál betaláltak, pozitív és negatív értelemben is. Egyesek végre kimondott igazságokat láttak benne, mások szerint viszont csak egy kioktató férfihang próbálja megmondani, hogyan kellene a nőknek kinéznie.

Kemény kritikák kaptak azok a nők, akik ezt a pár trendet követik.

Fotó: Pixel-Shot / Forrás: Shutterstock

Az ahelszebasztian nevű TikTok-csatorna tulajdonosa videójában három témakörről mondta el megosztó véleményét, ezek a:

műkörmök,

szemöldök és szempilla,

szájfeltöltés.

A kommentszekcióban már jóval több mint 1000 felhasználó kifejtette ezzel kapcsolatban a véleményét. Voltak olyanok, aki igazat adtak a tartalomgyártónak és olyanok is, akik szerint ez női dolog, ebbe nem illendő egy férfinak beleszólnia.