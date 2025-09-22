5 perce
Szempilla-erdő, csücsöri-száj: tényleg ettől lesz ma vonzó egy nő? (videó)
Csak a külső számít? Ebben a kérdésben egy fiatal TikTok-felhasználó most elég komolyan belenyúlt a darázsfészekbe. Kendőzetlen őszinteséggel, és jókora iróniával beszélt a női szépségápolás jelenlegi trendjeiről.
A videóban elhangzott vélemények sokaknál betaláltak, pozitív és negatív értelemben is. Egyesek végre kimondott igazságokat láttak benne, mások szerint viszont csak egy kioktató férfihang próbálja megmondani, hogyan kellene a nőknek kinéznie.
Az ahelszebasztian nevű TikTok-csatorna tulajdonosa videójában három témakörről mondta el megosztó véleményét, ezek a:
- műkörmök,
- szemöldök és szempilla,
- szájfeltöltés.
A kommentszekcióban már jóval több mint 1000 felhasználó kifejtette ezzel kapcsolatban a véleményét. Voltak olyanok, aki igazat adtak a tartalomgyártónak és olyanok is, akik szerint ez női dolog, ebbe nem illendő egy férfinak beleszólnia.
