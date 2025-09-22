szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemény kritika

5 perce

Szempilla-erdő, csücsöri-száj: tényleg ettől lesz ma vonzó egy nő? (videó)

Címkék#szépségápolás#videós#TikTok#bulvár#balhé

Csak a külső számít? Ebben a kérdésben egy fiatal TikTok-felhasználó most elég komolyan belenyúlt a darázsfészekbe. Kendőzetlen őszinteséggel, és jókora iróniával beszélt a női szépségápolás jelenlegi trendjeiről.

Teol.hu

A videóban elhangzott vélemények sokaknál betaláltak, pozitív és negatív értelemben is. Egyesek végre kimondott igazságokat láttak benne, mások szerint viszont csak egy kioktató férfihang próbálja megmondani, hogyan kellene a nőknek kinéznie.

Worried,Young,Woman,With,Hair,Loss,Problem,And,Mirror,On
Kemény kritikák kaptak azok a nők, akik ezt a pár trendet követik.
Fotó: Pixel-Shot / Forrás:  Shutterstock

Az ahelszebasztian nevű TikTok-csatorna tulajdonosa videójában három témakörről mondta el megosztó véleményét, ezek a:

  • műkörmök,
  • szemöldök és szempilla,
  • szájfeltöltés.
@ahelszebasztian Jöhetnek kommentben az ellenérvek😏 #nők #lányok #köröm #férfiak #makeup ♬ eredeti hang - Áhel Szebasztián

A kommentszekcióban már jóval több mint 1000 felhasználó kifejtette ezzel kapcsolatban a véleményét. Voltak olyanok, aki igazat adtak a tartalomgyártónak és olyanok is, akik szerint ez női dolog, ebbe nem illendő egy férfinak beleszólnia.

Szavazás

Korábbi szavazások

Ön egyetért a videóban elhangzottakkal?

Korábbi szavazások

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu