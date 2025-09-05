Szódát tisztán, fröccsöt piszkosul

Idén a szüreti fesztiválra ismét érkeznek a német rokonok, ami már-már családi hagyomány nálunk. Be kell vallani, így azért kényelmesebb, mintha mi utaznánk ki hozzájuk Drezda mellé – bár azt is szeretjük, csak akkor a csomagtartóban állandóak a következő tételek: legalább két rekesz szóda, egy görögdinnye mutatóba, meg két láda barack, mert az itteni az igazi, szerintük is. De a legnagyobb kincs a kisüzemi pálinka, a piacról beszerzett szalámi és főleg a szóda, amit mi itt természetesnek veszünk, ők meg mennyei nedűként isszák. Idén viszont nem kell cipelnünk semmit – ők jönnek, így a szóda-probléma megoldva. Egy biztos: bulizós szüretinek nézünk elébe, és sok szóda fog fogyni… némi borral kísérve.

Fotó: Dinya Magdolna/illusztráció