Meghökkenéssel olvastam még a nyáron, hogy egy budapesti nő 200 ezer forint kártérítést követelt a siófoki önkormányzattól azért, mert az egyik szökőkút, amely közvetlenül a parton található, és a Balatonba lövelli a vizet, lespriccelte őt. Vizes lett a ruhája, sőt, ami még ennél is rosszabb, az ott sétáló emberek kinevették, mi több, állítása szerint egy éppen befutó hajó utasai gúnyosan mosolyogtak rajta. Mindezen megaláztatások mellett elmaradt a tervezett programja, és nyirkos ruhában kellett utaznia. A nő nem kapta meg a kért fájdalomdíjat, válaszában a polgármester inkább emlékeztette rá, hogy nyáron a szökőkutak bizony működnek, vizet spriccelnek, így érdemes körültekintőnek lenni.

A többség inkább jó néven veszi, hogy vizet spriccel a szökőkút a siófoki parton

Mást is lespriccel a szökőkút, csak nem mindenkit zavar

Amiért eszembe jutott ez a több héttel ez előtti történet, az az, hogy a hétvégén, kihasználva a jó időt, kirándulós családi programot szerveztünk. Szegeden jártunk, és a nap zárásaként megnéztük a Móra Ferenc parki szökőkutat, amely változó ugrómagasságával, játékos vízsugaraival már korábban is elnyerte a kisfiam tetszését. Így volt ez most is. Élvezte, ahogy a föld alól hirtelen előtűnik a víz, majd ugyanilyen gyorsan el is tűnik. A kisebb, átívelő vízsugarak fölött pedig lelkesen átugrált. Egy cseppet sem zavarta, hogy esetleg vizes lesz, egészen addig, amíg el nem esett, és bele nem huppant egy tócsába. No, akkor pont olyan óvodás módon reagált, mint a fent említett hölgy, éppen csak sérelemdíjat nem követelt. Bár megjegyzem, gyermekem valóban óvodás.

Szeged egyik ikonikus helyszíne a látványos szökőkúttal

Fotó: A szerző fotója

Nyári ott tartózkodásunkkor egyébként egy óvatlan pillanatban engem is lefröcskölt a szegedi szökőkút, és bizony megmosolyogtak azok, akik látták az esetet. De nevettem én is. Lássuk be, sokkal könnyebb az élet, ha tudunk saját magunkon is nevetni.