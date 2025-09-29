szeptember 29., hétfő

Éltetik a hagyományt

1 órája

Őrületes mulatság: ez a falu borban úszott

Címkék#borászkodás#hagyomány#fesztivál#szőlőültetvény

Az összefogás újra sikerre vitte a Kaposszekcsőn a szüreti napot. A szüret munkálatait követő ünnepség több mint két évtizedes hagyományának elemei megmaradtak, borból, táncból és muzsikából volt elegendő. Közel 200 résztvevője volt az esemény fő attrakciójának, a felvonulásnak.

Kutny Gábor

Bár ma már egyre kevesebb a szőlőültetvény és jóval kevesebb a gazda, aki borászkodással foglalkozik, Kaposszekcsőn a szüreti fesztivál hagyományát továbbra sem engedik feledésbe merülni. A rendezvény nem csupán a szüretről, a szőlőről és a borról szól, hanem a közösség összetartozásáról is. 

szüreti felvonulás Kaposszekcsőn
Szüret Kaposszekcsőn – bor, zene, hagyományőrzés 
Forrás: Beküldött fotó

A szüret hagyományát nem engedik veszni

– Már csak azért sem hagyjuk el ezt a hagyományt, mert – mint minden hasonló társadalmi esemény – hozzájárul a település közösségének erősödéséhez – hangsúlyozta Badáczi Csiba Zsuzsanna polgármester. A falu szüreti napjának megszervezése minden évben az összefogás gyümölcse. A helyi fúvósegyesület, az iskola és az önkormányzat közösen dolgozik azon, hogy évről évre méltó módon ünnepelhessenek. A több mint húszéves hagyomány fontos része a község kulturális életének, amelyet a lakók nagy lelkesedéssel támogatnak.

Idén közel kétszázan vettek részt a felvonuláson, amelyet az iskola német nemzetiségi tagozata is színesített. A fiatalok nemcsak népviseletben mutatkoztak be, hanem a helyi németség táncaiból is ízelítőt adtak a közönségnek. A borászok szintén kiemelt szerepet kaptak: minden évben maguktól ajánlják fel boraikat, hogy a vendégek az utcai kínálás során kóstolhassanak a nedűből.

A hagyományokhoz híven a program a Liget lakóparkba való bevonulással kezdődött, a Kaposszekcsői Fúvószenekar muzsikájának kíséretében. A közönség meghallgathatta a helyi kisbíró rigmusokba szedett beszámolóját az elmúlt év történéseiről, majd közös tánccal zárult a nap.

Kaposszekcsőn tehát a szüreti fesztivál jóval több, mint ünnep: a település összetartozásának és élő hagyományainak bizonyítéka.

 

