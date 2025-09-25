Találkozás a vadon királyával – csodás fotókat hoztunk az őszi Gemencből (képgalériával)

Ilyenkor érdemes minél több időt a szabadban tölteni, és felfedezni a természet átalakuló világát. Kiváló úti cél ilyenkor a Gemenci Erdő, ahol hosszú sétákra, csendes megfigyelésre, és akár különleges találkozásokra is lehetőség nyílik. Ősszel kezdődik a szarvasbőgés időszaka – a bikák ilyenkor külön járnak, nem csordában, így, ha szerencsénk van, találkozhatunk is velük. Fontos azonban, hogy a vadászidény is ebben az időszakban zajlik, ezért kizárólag a kijelölt túraútvonalakon közlekedjünk! Fotós kollégánk, Makovics Kornél is ellátogatott az erdőbe, hogy megörökítse az őszi természetet. „Mindig nagy odafigyeléssel készítem ezeket a képeket: beöltözve, lesből, nagy teleobjektívet használva, hogy véletlenül se zavarjam meg az állatokat” – mesélte.

Szarvasbőgés a Gemenci erdőben

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság