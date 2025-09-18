1 órája
Semmiképp se fogyaszd, ha vásároltál belőle! Veszélyes mogyorókrémet vontak ki a forgalomból
Nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergéneket találtak a problémás krémben. A fogyasztóvédelem azonnal termékvisszahívást rendelt el.
Nem jelölt allergének miatt sürgősségi termékvisszahívás indult egy Törökországból származó mogyorókrémre – figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékből Magyarországra is került, ezért fontos, hogy akik vásároltak a krémből, semmiképp se fogyasszanak belőle.
Mik a termékvisszahívás részletei?
- Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
- Márka: Gourmet Celebi
- Kiszerelés: 300.0 g
- Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)
- Importőr: Akar GmbH (Németország)
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
- írja hivatalos weboldalán az NKFH.
A termékvisszahívás oka az, hogy az étel nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergéneket tartalmaz. A hatóság nyomon követi a problémás ételek további sorsát, legyen szó a megsemmisítésről vagy az elszállításról. Továbbá az NKFH fokozottan kéri a fogyasztókat, amennyiben ebből a termékből vásároltak, semmiképp se fogyasszanak belőle, hiszen az erre érzékenyeknél kifejezetten súlyos allergiás reakciókat válthat ki.