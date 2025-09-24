33 perce
Vigyázz! Molylepkemaradványok kerültek a kedvenc csokinkba!
Ha ilyen csokoládét vásároltál, semmiképp se fogyassz belőle! A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kezdeményezett termékvisszahívást, miután kiderült, hogy rovarszármazék, egészen pontosan molylepkemaradvány került a nassolnivalókba.
Hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást a Fogyasztóvédelem, miután egy vizsgálat során kiderült, hogy a közkedvelt édességben idegen anyag jelenlétét állapították meg. A termékvisszahívás miatt a nassolnivalók már lekerültek a boltok polcairól, de van pár fontos dolog, amivel tisztában kell lenniük a vásárolóknak.
Termékvisszahívás: melyik csokoládék problémásak?
- Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
- Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
- Vonalkód: 5999536055323
- Forgalmazó: Real Nature Kft.
- Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
- Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
- Vonalkód: 5999536055293
- Forgalmazó: Real Nature Kft.
A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
- írja hivatalos oldalán az NKFH.
A Fogyasztóvédelem továbbá arról is tájékoztatta a vásárlókat, hogy a visszahívási folyamatot végig figyelemmel kísérik a problémás termékek elszállításától kezdve a megsemmisítésükig.