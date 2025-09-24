szeptember 24., szerda

Termékvisszahívás

42 perce

Vigyázz! Molylepkemaradványok kerültek a kedvenc csokinkba!

Címkék#fogyasztóvédelem#termékvisszahívás#rovar#csokoládé#moly

Ha ilyen csokoládét vásároltál, semmiképp se fogyassz belőle! A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kezdeményezett termékvisszahívást, miután kiderült, hogy rovarszármazék, egészen pontosan molylepkemaradvány került a nassolnivalókba.

Teol.hu

Hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást a Fogyasztóvédelem, miután egy vizsgálat során kiderült, hogy a közkedvelt édességben idegen anyag jelenlétét állapították meg. A termékvisszahívás miatt a nassolnivalók már lekerültek a boltok polcairól, de van pár fontos dolog, amivel tisztában kell lenniük a vásárolóknak.

Két csokoládét is érint a termékvisszahívás.
Fotó: Yavdat

Termékvisszahívás: melyik csokoládék problémásak? 

  • Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
  • Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
  • Vonalkód: 5999536055323
  • Forgalmazó: Real Nature Kft.

 

  • Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
  • Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
  • Vonalkód: 5999536055293
  • Forgalmazó: Real Nature Kft.
Senki se fogyasszon a képen látható termkekből!
Senki se fogyasszon a képen látható termékekből!
Forrás: NKFH

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

- írja hivatalos oldalán az NKFH.

A Fogyasztóvédelem továbbá arról is tájékoztatta a vásárlókat, hogy a visszahívási folyamatot végig figyelemmel kísérik a problémás termékek elszállításától kezdve a megsemmisítésükig. 

 

