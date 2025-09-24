Vigyázz! Molylepkemaradványok kerültek a kedvenc csokinkba!

Hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást a Fogyasztóvédelem, miután egy vizsgálat során kiderült, hogy a közkedvelt édességben idegen anyag jelenlétét állapították meg. A termékvisszahívás miatt a nassolnivalók már lekerültek a boltok polcairól, de van pár fontos dolog, amivel tisztában kell lenniük a vásárolóknak.

Két csokoládét is érint a termékvisszahívás.

Fotó: Yavdat

Termékvisszahívás: melyik csokoládék problémásak?

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,

Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

05/09/2026 Vonalkód: 5999536055323

5999536055323 Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Real Nature étcsokoládés mandula 75 g Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

29/04/2026 Vonalkód: 5999536055293

5999536055293 Forgalmazó: Real Nature Kft.

Senki se fogyasszon a képen látható termékekből!

Forrás: NKFH

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

- írja hivatalos oldalán az NKFH.

A Fogyasztóvédelem továbbá arról is tájékoztatta a vásárlókat, hogy a visszahívási folyamatot végig figyelemmel kísérik a problémás termékek elszállításától kezdve a megsemmisítésükig.