Bakancsot a kézbe, tudást a fejbe! Neked sikerül hibátlanul kitölteni?

Virtuális túrára hívjuk olvasóinkat Tolna vármegye csodái között! A természetjáró kvíz segítségével most próbára teheti tudását a kéktúrákról, tanösvényekről és folyópartokról. Vajon minden kérdésnél a helyes ösvényt választja majd?

Szeri Árpád

Kedves túrakedvelő olvasóink, eljött a természetjáró kvíz ideje. Azaz, érdemes kipróbálni, hogy mennyire ismerik Tolna vármegye erdőit, völgyeit és folyópartjait, miközben a kényelmes fotel melegéből „indulnak útnak”. 

természetjáró kvíz
A természetjáró kvíz a vármegye vadregényes helyszíneire vezeti olvasóinkat. Felvételünkön gyönki diákok kirándulnak
Fotó: Zsolnai Margit

Természetjáró kvíz, teljes kényelemmel

Ez a kvíz lehetővé teszi, hogy a Rockenbauer Pál Kéktúrától a gemenci tanösvényig minden titokra fény derüljön – csak vigyázzanak, nehogy a képzeletbeli térképen az őszi eső okozta sárban ragadjanak! Ha készen állnak, induljon a virtuális túra, ez alkalommal térkép, bakancs és szúnyogriasztó nélkül!

És ne feledjék: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!

1.
Melyik településnél éri el vármegyénk területét a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra?
2.
Milyen hosszú a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Tolna megyei szakasza?
3.
Érinti-e Tolna vármegyét az Alföldi Kéktúra
4.
Ez a közel 323 kilométer hosszú túraútvonal a szekszárdi autóbusz-állomástól indul és a siófoki víztoronyig tart. Mi a neve?
5.
A Tolnai Zöldút tematikus útvonal vármegyénkben. Mely tájakat érinti?
6.
A Kék Hullám névre keresztelt, még épülő kajak-kenu túraút két folyót köt össze vármegyénkben. Melyik kettőt?
7.
Ez a gemenci tanösvény a Holt-Sió partján halad végig az ártéri keményfás ligeterdőben. Az erdő melyik híres madarát mutatja be?

 

 

 

