Bakancsot a kézbe, tudást a fejbe! Neked sikerül hibátlanul kitölteni?

Kedves túrakedvelő olvasóink, eljött a természetjáró kvíz ideje. Azaz, érdemes kipróbálni, hogy mennyire ismerik Tolna vármegye erdőit, völgyeit és folyópartjait, miközben a kényelmes fotel melegéből „indulnak útnak”.

A természetjáró kvíz a vármegye vadregényes helyszíneire vezeti olvasóinkat. Felvételünkön gyönki diákok kirándulnak

Fotó: Zsolnai Margit

Természetjáró kvíz, teljes kényelemmel

Ez a kvíz lehetővé teszi, hogy a Rockenbauer Pál Kéktúrától a gemenci tanösvényig minden titokra fény derüljön – csak vigyázzanak, nehogy a képzeletbeli térképen az őszi eső okozta sárban ragadjanak! Ha készen állnak, induljon a virtuális túra, ez alkalommal térkép, bakancs és szúnyogriasztó nélkül!

És ne feledjék: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!