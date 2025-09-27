2 órája
Bakancsot a kézbe, tudást a fejbe! Neked sikerül hibátlanul kitölteni?
Virtuális túrára hívjuk olvasóinkat Tolna vármegye csodái között! A természetjáró kvíz segítségével most próbára teheti tudását a kéktúrákról, tanösvényekről és folyópartokról. Vajon minden kérdésnél a helyes ösvényt választja majd?
Kedves túrakedvelő olvasóink, eljött a természetjáró kvíz ideje. Azaz, érdemes kipróbálni, hogy mennyire ismerik Tolna vármegye erdőit, völgyeit és folyópartjait, miközben a kényelmes fotel melegéből „indulnak útnak”.
Természetjáró kvíz, teljes kényelemmel
Ez a kvíz lehetővé teszi, hogy a Rockenbauer Pál Kéktúrától a gemenci tanösvényig minden titokra fény derüljön – csak vigyázzanak, nehogy a képzeletbeli térképen az őszi eső okozta sárban ragadjanak! Ha készen állnak, induljon a virtuális túra, ez alkalommal térkép, bakancs és szúnyogriasztó nélkül!
És ne feledjék: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!